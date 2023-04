Quelque chose de Tenessee

Anita Deweers est une actrice internationale reconnue. Avec le temps, on ne lui propose plus d'incarner des jeunes premières, mais des femmes plus mûres. Doit-elle accepter ce changement ou doit-elle se tourner vers des productions médiocres ? Refusant son destin de femme actrice arrivée au mitan de sa vie, cherchant à relancer sa carrière, elle se lance un défi : monter un remake de la pièce de Tennessee Williams, Doux Oiseau de jeunesse, où elle sera à la fois actrice et productrice. Anita est-elle prête à mener un pari si fou jusqu'au bout ? Trouvera-t-elle des partenaires prêts à se lancer dans ce remake ? Jusqu'où son désir de réussir la mènera-t-il ?