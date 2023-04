Portraits genevois

Partez à la rencontre de personnages qui forgèrent l'histoire de Genève. A la lumière de leurs ouvrages, de leur correspondance et des témoignages de leurs contemporains, retrouvez un cordonnier du XVIe siècle pionnier de l'ethnographie, une réformatrice à la plume alerte, des scientifiques humanistes, des horlogers philosophes, des éditeurs aussi audacieux qu'érudits, un des pères fondateurs des Etats-Unis, des peintres tout droit sortis de la rude école des ateliers d'horlogerie, des écrivains qu'il est toujours bon de lire et de relire ou encore de surprenants mécènes. De Jean Calvin à Charles Pictet de Rochemont, de l'éditeur Jean Crespin à Horace Bénédict de Saussure, de François Bonivard à Augustin Pyrame de Candolle, ce furent des travailleurs acharnés, extraordinairement inventifs, méticuleux, cultivant l'amour du travail bien fait et surtout soucieux de transmettre, que ce soient connaissances, des convictions ou un savoir-faire. Pour les Genevois, partir à la découverte de ces personnages, c'est s'interroger sur leur propre identité, et sur cet esprit de Genève qu'ils ont reçu en héritage.