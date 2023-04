BAMBi remodeled Tome 6

Enfin le dernier tome des aventures de l'indestructible Bambi ! Qu'est-il arrivé à notre tueuse après la destruction de l'île ? A-t-elle survécu au carnage ? Est-elle parvenue à descendre la dernière triplée ? Le cinquième tome s'était conclu dans un véritable bain de sang nous laissant dans la confusion la plus totale, le sixième et dernier tome nous réserve un ultime affrontement encore plus spectaculaire ! Gabba King fera son grand retour, les vieux vont se lancer dans la bagarre et Charly va enfin nous révéler ses projets diaboliques... Du sang, du trash, des flingues, le tout dans une ambiance Disney land ! Publiée par Ascii Comix puis Enterbrain, Bambi est une série composée de six volumes et d'un prequel racontant l'enfance de Bambi.