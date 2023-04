Ma garde-robe 100 % chutes de tissu. Une méthode d'organisation et 14 créations expliquées en pas à pas

Et si on vidait nos placards de toutes nos chutes de tissu ? Toutes les couturières sont confrontées à ce problème : que faire des chutes de tissu qui s'empilent au fur et à mesure de ses créations ? Sarah, d'Abies couture, vous propose une méthode d'organisation pour enfin valoriser ces trésors qui dorment dans vos placards. Après les avoir triées et classées il sera bien plus facile de les utiliser. Découvrez ensuite 14 modèles formant une garde-robe complète : du caraco au manteau, en passant par la robe, les chapeaux ou les sacs, amusez-vous à associer vos tissus préférés pour créer des vêtements et accessoires aux lignes féminines et graphiques. Spécialement conçu pour inspirer les couturières, ce livre contient : -Une méthode pour organiser ses chutes et les utiliser : en les triant par grammage et couleur, en créant des découpes sur ses patrons ou en refabriquant du tissu en assemblant des petites chutes, sur le principe du patchwork. -14 modèles de vêtements et d'accessoires expliqués en pas à pas photos, à décliner selon vos envies. -4 planches de patrons à taille réelle, de la taille 34 à 44, marges de couture incluses.