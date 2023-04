Women's Lands. Construction d'une utopie - Oregon, 1970-2010

Ce livre relate l'odyssée de féministes lesbiennes qui, dans les années 1970 et aux Etats-Unis, ont su inventer d'autres façons d'habiter, de subsister, de créer. Leur rêve est devenu réalité dans les forêts de l'Ouest américain, en Oregon, où surgirent en quelques années plus d'une vingtaine de terres séparatistes. Celles qui y résidaient ont défriché, semé, planté, construit leurs cabanes et leurs abris, élaboré un nouvel art de vivre fondé sur l'entraide, le respect de la nature, le partage des savoirs, la recherche d'une spiritualité reliée au cosmos. Publié pour la première fois en 2015, richement illustré, l'ouvrage décrit un idéal de vie communautaire en rupture totale avec le patriarcat.