L’ordinaire des savoirs

Venise. Au début du XVIe siècle, la ville est l'une des plus peuplées de Méditerranée. Ses habitants sont nés dans la lagune ou sont arrivés de la Vénétie voisine, de Dalmatie ou de Grèce pour y travailler. Ils vivent à Cannaregio, à Castello, à Santa Maria Formosa, à la Giudecca. Les uns possèdent un immense palais, les autres louent un appartement sur un agréable campo ou une simple chambre garnie au ras d'un canal obscur. Ils sont commerçants, artisans et domestiques, tandis que quelques patriciens gouvernent les institutions de la Sérénissime. Au gré de leur cohabitation et de leurs conflits, jour après jour, ils construisent un monde commun. C'est cette société vénitienne que Claire Judde de Larivière saisit dans son quotidien. Au plus près de la documentation et des mots prononcés par les Vénitiens et les Vénitiennes, elle retrouve les pratiques et les normes élaborées collectivement et transmises de génération en génération : autant de savoirs ordinaires, spécifiques et situés, qui participèrent à façonner cet univers social singulier qu'on appelle Venise.