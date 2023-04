Couronnes végétales de Tahiti. Te hei upo’o no Tahiti

En Polynésie, les parures florales font partie intégrante des arts décoratifs et de l'ornementation corporelle. Avec cet ouvrage, nous plongeons dans le monde des couronnes de tête : comment les faire soi-même, comment les porter ? Mais aussi de quelles traditions sont-elles l'héritage, comment ont-elles survécu et évolué après la colonisation européenne ? A la fois pratique et documentaire, ce livre est riche de culture polynésienne et de tutoriels clairs et pédagogiques. Ludique, il est largement illustré de documents anciens et d'images caractéristiques de la Polynésie d'aujourd'hui.