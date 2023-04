Réinventer (vraiment) le tourisme

"La pandémie avait semblé mettre un terme aux excès du surtourisme et à ses conséquences néfastes. Les promesses sur le monde d'après annonçaient l'avènement d'un tourisme durable. La crise passée, l'inflation touristique a repris de plus belle. Les discours plus ou moins sincères du système touristique mondial masquent mal la volonté d'étendre à l'infini sa logique de marchandisation. Il est temps de proposer des solutions à l'échelle des problèmes, d'alléger réellement l'impact de ce secteur sur l'écosystème terrestre et de construire d'autres modèles. C'est ce que fait cet essai, tout en imaginant un tourisme plus accessible à ceux qui en sont exclus. Après son ouvrage Réinventer le tourisme, qui a fait date, Rémy ? Knafou élargit sa réflexion et ses propositions pour inventer un tourisme capable de sauver nos vacances sans détruire le monde".