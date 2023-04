Contes des sages alchimistes

Pascal Fauliot explore, dans ce nouveau volume de la collection, la thématique de l'alchimie, du Moyen Age à nos jours, en passant par le temps fort de la Renaissance. Il nous fait (re)découvrir les mystérieux symboles inscrits dans les pierres des cathédrales, sur les blasons, dans les contes merveilleux, les légendes initiatiques ou encore de la mythologie hindoue, nous conduit sur les traces de ceux qui ont souhaité un jour trouver l'élixir de jeunesse et influencer la chimie moderne, et nous livre les plus grands secrets de célèbres alchimistes comme Nicolas Flamel ou Diane de Poitiers.