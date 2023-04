Pan et le monde perdu se définit comme la fusion des univers de Peter Pan (J. M. Barrie) et du Monde perdu (Arthur Conan Doyle), avec l'habituelle couche biomécanique de Green. On peut ainsi y incarner quatre personnages refaçonnés : un Peter Pan mécanisé, une Lily guerrière, montée sur un tigre à dents de sabre, une Wendy naufragée pro de la survie, et même un Capitaine Crochet plus sadique que jamais !