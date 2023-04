Le grand récit chinois. L'invention d'un destin mondial

Lors du 19e Congrès du Parti communiste chinois, en 2019, Xi Jinping déclare : "Il faut correctement raconter l'histoire de la Chine au monde" , et en particulier "ses contributions majeures à la civilisation mondiale" . Depuis une vingtaine d'années, on voit apparaître par touches progressives un récit historique qui justifie le rôle que la République populaire de Chine, désormais une grand puissance, aspire à jouer sur la scène internationale. Dans ce grand récit, le pays est présenté comme l'acteur, depuis l'Antiquité, d'une mondialisation alternative à celle qui fut portée par l'Europe puis les Etats-Unis : pacifique plutôt que belliqueuse, bénéfique à tous plutôt que prédatrice, respectueuse des différences plutôt que missionnaire. A travers une dizaine de thèmes, de l'universalisme confucéen au "siècle d'humiliation" imposé par les traités inégaux avec l'Occident, du pacifisme chinois aux "routes de la soie" , Victor Louzon analyse ce grand récit et en interroge les fondements, historiques. Entre mythes et réalités, il éclaire la manière dont la Chine raconte aujourd'hui l'histoire de sa place dans le monde. Un livre indispensable pour comprendre le défi que la Chine pose à l'ordre mondial.