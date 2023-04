Un deal est un deal... Elyssa Brown et Zane Andrews sont l'opposé l'un de l'autre, mais ils veulent la même chose : que leur famille leur fiche la paix avec leur célibat ! Alors, pourquoi ne pas devenir des faux fiancés juste le temps d'un ou deux repas de famille ? D'autant plus que Zane est carrément sexy derrière son air sérieux à toute épreuve. Et Elyssa pourrait bien être celle qui arrivera à le dérider ! Mais jouer les fake lovers est plus facile à dire qu'à faire. Car entre la gaffeuse Elyssa et la famille coincée de son " fiancé ", le courant a du mal à passer. Il ne manquerait plus qu'Elyssa et Zane aient envie de finir ensemble dans le même lit, pour de vrai cette fois...