Une guêpe dans le K-Way. Rencontre du deuxième et troisième type en Gascogne

Il y a deux façons d'inscrire des choses dans le ciel, soit faire des gratte-ciel, c'est affaire d'hommes d'affaire, soit faire des objets volants, c'est affaire d'extra-terrestres. Thomas Lanfranchi crée des cerfs-volants gigantesques. Ce sont des sculptures aux formes géométriques, dont la seule matière est le vent. Ni le marbre ni le bois ni le solide ; mais le changeant qui accepte un instant de ne pas changer. Il écrit son journal sur des bouts de papiers éparts et aussi dans un carnet Clairefontaine. Puis il trie ces fragments pour faire des livres. La guêpe dans le K-Way est le premier. On y remonte à l'origine du cube. Quand il n'avait pas encore de matière. Ou seulement celle des nuages. Et le cube pouvait s'élever par la seule force de l'esprit. Ce livre est le récit d'une fascination. Depuis les OVNI jusqu'aux ailes des oiseaux, tout est prétexte à envol. Jamais illuminé, mais toujours loufoque, il est une rencontre unique avec un artiste et sa création.