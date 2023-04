Alors qu'il aide la police à résoudre le mystérieux meurtre d'une jeune femme, Joe O'Loughlin, brillant psychologue clinicien, se voit, contre toute attente, désigné comme le suspect n°1. Premier volet d'une série policière bientôt diffusée à la télévision, avec Aidan Turner dans le rôle principal, " un roman qui va figer net votre coeur... avant de le briser " (Val McDermid). Le plus célèbre roman du maître du suspense australien est à présent une série TV à succès avec Aidan Turner Sur le papier, Joe O'Loughlin a tout pour être heureux : une épouse dévouée, une fille aimante et une brillante carrière de psychologue clinicien. Mais rien ne peut être tenu pour acquis. Même les existences les plus parfaites ne tiennent qu'à un fil. Alors qu'il épaule la police sur le mystérieux assassinat d'une jeune femme, les soupçons commencent peu à peu à se porter sur Joe, qui aurait connu la victime bien des années plus tôt... avant que celui-ci ne soit purement et simplement, et contre tout attente, accusé du meurtre ! Pris dans un dédale de machinations et hanté par le massacre, Joe se lance en quête de la vérité, ce qui le conduira, de Londres à Liverpool, dans les abysses de la folie humaine. Ce roman a été adapté en une série avec Aiden Turner (Poldark), dont les six épisodes sont accessibles sur ITV depuis peu. Première édition : Lattès (2005). " Un thriller taillé au cordeau ! ", The New York Times Book Review " Une lecture haletante. ", The Guardian