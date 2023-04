Les carnets du scarabée. Plantes sauvages

Les Carnets du Scarabée, pour renouer avec la nature en apprenant à mieux la connaître. Le guide parfait pour comprendre, reconnaître et protéger la flore sauvage spontanée ! Lucile Chapsal, paysagiste conceptrice et herbaliste formée à L'Ecole lyonnaise de plantes médicinales, nous emmène à la rencontre de la flore sauvage spontanée française. Elle propose une approche pédagogique adaptée aux débutants qui permet de se familiariser avec les différentes familles de plantes sauvages, avec le vocabulaire simplifié de la botanique et les différents critères d'identification, tout en apprenant quels gestes adopter pour les préserver elles et leurs milieux d'habitat naturels.