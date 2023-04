111 Lieux le long de la Côte d'Opale à ne pas manquer

La Côte d'Opale est une région côtière réputée pour ses nombreux atouts touristiques : ses plages de sable, ses paysages à couper le souffle, ses falaises, ses monuments historiques et ses nombreuses stations balnéaires. Elle doit d'ailleurs son nom au peintre touquettois Edouard Lévêque, qui la nomma ainsi en référence aux couleurs changeantes de la mer. De la frontière belge à la baie de Somme, découvrez des lieux insolites aux histoires amusantes pour un séjour sur la côte loin des attractions touristiques connues. Lieux de mémoire, zones naturelles préservées ou artisans qui font tout le sel de la région vous attendent entre ces pages. Laissez-vous guider par Sandrine Blanquart aux quatre coins de ce petit bout de littoral et partez à la recherche de 111 trésors méconnus, dissimulés sur un territoire riche qui a inspiré tant d'artistes d'hier et d'aujourd'hui, de Victor Hugo à Gainsbourg.