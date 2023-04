Se lancer dans les métiers des jardins et du paysage. Horticulture, entretien, conception, aménagement d'espaces verts

Jardiniers, paysagistes, reboiseurs, engazonneurs, élagueurs, horticulteurs... Au fil des pages de ce guide, découvrez les réalités du marché de l'horticulture et du paysage, ses tendances, ses innovations ; informez-vous sur les nouveaux modes de vente (internet, abonnements...) ; et plongez-vous dans le détail de chacun des "métiers des jardins" : formations, spécialisations, avantages et inconvénients de la profession, réglementation, qualités requises, rémunération, investissements nécessaires pour exercer en indépendant, choix du statut... Que vous ayez envie de devenir jardinier, paysagiste, horticulteur : vous saurez tout ! Au sommaire : Introduction. Un peu d'histoire... Partie 1. Le marché - Le marché mondial - Le marché français - Les chiffres : horticulture - Les chiffres : paysage - Tendances (les Français et leur jardin) - Attentes et innovations - Portraits de consommateurs - Labels et engagements sociétaux Partie 2 - Les métiers Les métiers de l'entretien du paysage - Elagueur - Jardinier - Jardinier de terrains de sport, green keeper - Ouvrier paysagiste en milieux naturels Les métiers de la conception et de l'aménagement du paysage - Chef de travaux paysagers - Conducteur de travaux paysagers - Maçon du paysage - Paysagiste-concepteur - Technicien en systèmes d'arrosage - Technicien en systèmes d'éclairage - Technicien installateur de piscines, bassins Les métiers de la production végétale - Arboriculteur - Chef de culture - Horticulteur - Ouvrier de production sous serre - Pépiniériste Partie 3 - La réglementation - Indépendant : quel statut choisir - Passeport phytosanitaire - La "loi santé" sur la vente de végétaux susceptibles de porter atteinte à la santé humaine - L'interdiction de commercialisation et de détention de produits sanitaires - Les risques professionnels - Sécurité et prévention des risques sur les chantiers d'élagage Annexes - Organisations professionnelles et adresses utiles - Convention collective nationale des entreprises du paysage - Comment obtenir le titre de paysagiste concepteur - Le langage des fleurs, des plantes, des arbres - Certiphyto, mode d'emploi - La faute de gestion en EURL et SARL - Demande d'immatriculation des établissements soumis au contrôle phytosanitaire