Scoutisme et BD franco-belge. De l'exaltation à la caricature

La BD franco-belge a entretenu des liens précoces, étroits et durables avec le scoutisme catholique. On sait que des auteurs comme Hergé ont développé leur goût pour l'aventure et leur sens de la narration en cases au sein du mouvement fondé par Baden-Powell. Comme par un effet de retour, de grands périodiques spécialisés en BD, tels que Spirou et Tintin, se sont peuplés de héros scouts. On songe évidemment à la célèbre "Patrouille des castors", mais bien d'autres créations font écho au succès du mouvement de jeunesse. Cet ouvrage collectif entend revenir sur les liens entretenus par la BD franco-belge et le scoutisme catholique, en présentant divers cas d'étude et en adoptant des angles d'approche variés. On dressera un premier inventaire des "BD scoutes", on se penchera sur l'imaginaire scout perceptible au travers de certaines séries "classiques", et l'on se demandera comment le 9e art est utilisé au sein des mouvements de jeunesse. Mais nous n'éluderons pas une BD plus récente et irrévérencieuse, destinée aux adolescents et aux adultes, et qui caricature ou qui déconstruit l'image du scout courageux et vertueux.