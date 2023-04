Le pouvoir de l'esprit animal. Vers un chemin de guérison grâce l'enseignement des animaux-guides

Dans cet ouvrage phare, David Farmer détaille la symbolique et la sagesse de plus de 200 animaux totems. Véritables guides inspirants, les animaux ont beaucoup à nous apprendre pour mieux vivre et trouver notre équilibre. Pour chaque animal, Steven D. Farmer décrit la signification, ses principales caractéristiques, la façon dont on peut entrer en connexion avec lui, ses enseignements... Cte ouvrage est le livre indispensable pour entrer en contact avec son animal totem et puiser dans sa force pour s'épanouir et avancer sur son chemin d'évolution. A noter : en fonction de nos questions, David Farmer nous explique quel animal contacter pour nous aider dans nos questionnements.