Méfiez-vous des anges

Sur les traces de la plus redoutable secte des Etats-Unis. Sur les collines de Californie se dresse L'Enceinte, une communauté spirituelle en apparence parfaite. Paul Green, ancien journaliste cabossé par la vie, est persuadé que la jeune femme qu'il recherche est enfermée entre ces murs. Il s'infiltre dans l'Enceinte et découvre avec stupeur ses rites étranges, ses lieux interdits, son gourou mystérieux. Au même moment, à Los Anqeles, l'inspectrice Sarah Shelley est appelée en urgence. Le cadavre d'une jeune femme vient d'être découvert, entièrement tailladé. Impossible de l'identifier. Elle serait morte vidée de son sang. Et si ce crime nous ramenait au coeur de l'Enceinte ? Dans les bas-fonds de Los Angeles, Sarah Shelley et Paul Green vont emprunter un chemin de ténèbres. Et affronter l'une des organisations sectaires les plus redoutables des Etats-Unis.