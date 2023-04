Se protéger, c'est gagner. L'Indispensable manuel de self-défense (et survie) juridique

Manuel de survie juridique Bible de droit aussi ludique que pratique, intelligente que concrète, ce livre va permettre à chacun d'acquérir les réflexes juridiques indispensables à un quotidien serein. Parce qu'en connaissant et en maîtrisant ses droits on est beaucoup plus forts pour affronter une société qui se judiciarise comme pour se protéger ou se défendre des autres, les multiples domaines de la vie quotidienne y sont abordés, textes et conseils concrets à l'appui. Famille, couple, santé, argent, travail... tout est expliqué, décortiqué, sans jargon. Qu'il s'agisse de négocier un contrat, de savoir comment obtenir le plus possible lors d'un divorce, de se défendre en cas d'attaque dans la rue ou sur Internet tout en restant dans la légalité, de réussir à se faire indemniser si votre avion ou votre train a du retard, d'agir en cas de piratage de carte bancaire, de réagir face à un professionnel qui demande une somme exorbitante ou de connaitre les possibilités de désavantager voire déshériter un de ses enfants (cela arrive ! ), vous aurez à disposition un manuel de survie juridique qui rend le droit accessible à tous. A l'aide d'exemples concrets et d'une expérience de terrain, l'auteur répond donc aux questions que l'on n'ose pas poser d'ordinaire. Enfin la justice devient l'affaire de tous et les bons outils du droit se trouvent enfin à portée de main... et de livre !