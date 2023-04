Marcher à Montréal, guide d'activité pour la métropole québécoise et ses alentours, propose la description d'une centaine de lieux de promenade accessibles par transport en commun. Ce guide unique en son genre permet de découvrir la grande région de la métropole du Québec au pas de marche. Vous cherchez des idées pour de belles balades en pleine ville ou aux alentours ? Le guide Marcher à Montréal et ses environs répondra à toutes vos questions grâce à ses descriptions d'une centaine de lieux de promenade dans un rayon de moins de 60 km autour de Montréal, tous accessibles en transport en commun, qui permettent de joindre l'agrément de la découverte aux bienfaits de la marche. Muni de ce guide au format pratique et à la séduisante présentation en couleurs, vous sillonnerez les rues animées de Montréal, ses jolies ruelles vertes, ses marchés publics et même son réseau souterrain de galeries intérieures. Il vous fera aussi profiter de la beauté des grands parcs-nature montréalais, vous proposera un tour complet de l'île de Montréal et vous invitera à parcourir les nombreux sentiers de la Rive-Nord et des collines montérégiennes. Ce guide suggère aussi des "randonnées à la carte", pour ceux qui veulent marcher en milieu urbain, en forêt, au fil de l'eau, en hiver ou avec leur chien. Que vos randonnées soient résolument urbaines ou empreintes de grande nature, le guide Marcher à Montréal et ses environs démontre que nul n'a besoin de rouler des heures en voiture pour s'évader et marcher au rythme des saisons. Ajoutez de longues marches à votre mode de vie et retrouvez la forme.