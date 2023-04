La résistance en Ariège. Résistants français, guérilleros espagnols et Allemands anti nazis

Six ans après la mort de l'historien Claude Delpla (1934-2017), et quatre ans après la publication de "La Libération de l'Ariège", paraît aujourd'hui "La Résistance en Ariège". Ces deux livres rassemblent les textes de Claude Delpla et s'appuient sur la considérable masse de documents déposée par sa famille aux Archives de l'Ariège après son décès. La Résistance en Ariège met en lumière l'originalité de cette résistance plurielle car internationale. On y découvre les organisations et actions à l'échelle d'une école, d'un lycée, d'un réseau ou d'une municipalité, mais aussi cette résistance, menée à la fois par des guérilleros espagnols que, ce qui est moins connu, par des Allemands antinazis, à partir notamment du camp du Vernet où ils étaient internés. En historien et enseignant qu'il fut, Claude Delpla exhume des sources inédites, interroge les témoins, confronte les sources, critique les mythes. A travers une série de portraits, il redonne un visage aux grands noms de la Résistance comme aux oubliés de l'histoire.