(Re)faire de l'industrie un projet de territoire

Cet ouvrage renouvelle notre compréhension du développement (ou de l'extinction) de l'industrie dans les territoires. Fruit des rencontres de l'observatoire des Territoires d'industrie, il ne prétend pas apporter "la" recette du succès, mais appréhende au contraire la diversité des situations. Les ressources héritées de l'histoire peuvent constituer des opportunités pour un territoire mais également l'enfermer dans une trajectoire de déclin. Dès lors, c'est aux acteurs locaux (collectivités, industriels, opérateurs économiques, société civile...) de se mobiliser pour renouveler ces ressources et activer des synergies latentes. Cet ouvrage documente diverses initiatives ayant revitalisé des tissus industriels, en agissant sur la formation, l'attraction des talents, la stimulation de l'innovation, l'offre de foncier ou encore la mise en réseau des compétences. Il s'adresse aux décideurs publics, collectivités territoriales et agences liées, dirigeants et salariés d'entreprise, chercheurs et étudiants qui souhaitent participer au renouveau industriel des territoires et en comprendre les ressorts.