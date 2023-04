Jusqu'à plus soif. Pétrole, gaz solaire éolien. Enjeux et conflits énergétiques

Le pétrole est une arme. Un enjeu stratégique. Une obsession. Il influence notre monde à grande échelle, celui d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Il est source de pouvoir et de convoitise. Incontournable dans la vie politique et militaire, la simple variation de son prix bouleverse les économies, à la fois des pays producteurs, mais aussi des pays consommateurs. Aujourd'hui, les changements climatiques et le développement des énergies renouvelables menacent le monopole du pétrole comme source d'énergie dominante. L'éolien, le gaz et le solaire risquent de bouleverser les cartes de la géopolitique mondiale. De la Chine aux Etats-Unis en passant par la Russie, un jeu d'alliances et de pouvoirs se redessine. De nouveaux joueurs entrent dans la danse. Il y aura des gagnants et des perdants. De l'exploitation des premiers puits de pétrole à l'émergence des énergies renouvelables, cet essai offre un regard lucide sur les enjeux, les conflits et les défis qui attendent les générations présente et future.