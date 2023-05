Le Voyage en Chine de Monsieur de Balzac propose [... ] une excursion passionnante tant dans la biographie de l'écrivain que dans l'histoire des relations avec la Chine, du regard des Européens sur ce pays alors presque inconnu, de son art que l'on connaît un peu et que l'on comprend mal. C'est aussi une découverte de la France - rares sont ceux qui ont admiré le pavillon chinois du château de Cassan ou la pagode de Chanteloup - et une invitation à réfléchir sur le rapport à des civilisations différentes. Mais ce livre propose surtout une promenade dans les écrits de Balzac, depuis ses romans de jeunesse jusqu'aux oeuvres maîtresses de La Comédie humaine. Il fait prendre conscience de la permanence de l'intérêt porté par Balzac à un monde féérique dont la Chine est l'une des brillantes facettes. Car, on l'aura compris, ce n'est pas de la Chine réelle dont il s'agit mais bien du regard porté par Balzac comme par ses contemporains sur un pays alors si peu connu qu'il reste essentiellement imaginaire. S'il est un peu question d'histoire dans cet ouvrage, c'est la vision largement fantasmée de l'Occident qui est prise en compte, plus que la réalité. Yves Durieux