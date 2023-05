Vinaigre balsamique de Modène. Un goût italien à la conquête du monde

En quelques années, le vinaigre balsamique est devenu une superstar des exportations italiennes. Connu et vendu dans le monde entier, il a rapidement gagné la faveur de consommateurs très lointains. Grâce à son goût aigre-doux au charme indéniable, il est devenu l'un des ambassadeur du made in Italy. Déjà connu à la Renaissance, il a été perçu pendant des siècles comme la variante moins grossière d'un produit de la cave - le vinaigre - à faible valeur commerciale. Depuis les débuts de l'internationalisation du produit à la fin des années 1970, les raisons de son succès sont nombreuses. Son identité est un facteur important, car elle évoque instantanément la cuisine italienne, une caractéristique qui l'assimile à d'autres symboles de l'Italian way of Eating, comme la sauce tomate, le fromage Parmigiano-Reggiano et le jambon de Parme. Grâce à un storytelling efficace, qui, depuis les années 1970, a mis en valeur les traditions et les liens territoriaux des vinaigres balsamiques avec le territoire de Modène, dans la région d'Emilie-Romagne, il est aujourd'hui considéré comme l'ingrédient principal du "manger à l'italienne ". Sa diffusion a pris une dimension planétaire et le vinaigre balsamique fait désormais partie de la "grammaire gastronomique" de la cuisine mondiale. Ce livre retrace l'histoire, l'évolution et les métamorphoses d'un produit qui est sur toutes les lèvres.