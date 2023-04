Comment concilier les envies de parcs d'attractions de l'une à l'insatiable appétit de nature sauvage - et de pad thaï ! - de l'autre, et aux fantasmes de shopping en solitaire de la troisième ? Comment suivre le programme de CM1 tout en voyageant ? Comment fêter Noël sans sapin, mais sur une île paradisiaque ? Et surtout, comment passer 24 heures sur 24 en famille sans s'entre-tuer ? ... Autant de questions auxquelles répond ce livre avec beaucoup de fraîcheur et de sincérité, sous la forme des courtes chroniques qui mèneront le lecteur à la découverte des Etats-Unis, du Japon et de l'Afrique du Sud, en passant par la Thaïlande, le Laos, le Cambodge et l'Indonésie. Un soir d'anniversaire, quelqu'un lance une bucket list. Leur rêve à eux, c'est de découvrir le monde en famille. Ils décident alors de tout plaquer et de prendre la route. Eux, ce sont Stéph (45 ans), Isa (46 ans) et Nell (9 ans) et, pendant plus d'un an, ils ont tenu quotidiennement un blog qui racontait leurs aventures. Comment survivre à un presque tour du monde en famille est leur premier livre.