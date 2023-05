Les déconstructeurs de la science. De la postmodernité au wokisme

Chacun peut constater que la France et l'Europe du XXIe siècle ne sont plus caractérisées par une volonté de puissance, mais par la mise en avant permanente et prescriptive de vertus, diverses en apparence, telles que les droits-de-l'homme, la parité femmes-hommes, l'écoresponsabilité, le principe de précaution, et bien d'autres. Cet ouvrage se propose de montrer que ces vertus, qu'elles soient politiques, sociétales ou environnementales, ont leurs racines dans la modernité issue des Lumières, mais leurs nouvelles interprétations dérivent toutes d'un même cadre unique de pensée, tenaillée par la culpabilité occidentale, qui a insidieusement mené à un basculement vers une ère nouvelle (la postmodernité). Celle-ci a justifié toutes les "déconstructions ? " civilisationnelles, jusqu'à la phase actuelle d'un fanatisme généralement dénoncé sous le vocable de woke. Par sa vision d'ensemble, l'ouvrage aborde sous un angle nouveau (qui inclut la science et les technologies) la question de nos valeurs et mythes contemporains, et des affrontements idéologiques qu'ils suscitent : autour de la cancel culture, l'écriture inclusive, l'écologie, le genre, la justice, sans oublier les conceptions divergentes de la liberté et du militantisme des universitaires, de l'antiracisme par opposition à une nouvelle identité raciale, du communautarisme à l'anglo-saxonne contre l'universalisme à la française. .