Etudier l'Empire. Une approche pluridisciplinaire des usages de l'idée impériale

Etudier l'idée d'empire dans sa globalité revient à faire face à un ensemble touffu de dates, de lieux et de régimes politiques extrêmement variés. Afin d'échapper à cette variété et de mieux circonscrire le sens de la notion, l'ouvrage pose frontalement la question principale de ses usages. Autrement dit : à quoi l'idée d'empire sert-elle ? Quels sont ses effets sur les différents concepts qui lui sont associés comme ceux d'impérialité et d'impérialisme, et comment est-elle mobilisée par ceux qui entendent légitimer ou contester un pouvoir politique ? Le livre associe volontairement des chercheuses et chercheurs issus de différentes disciplines comme la science politique, l'histoire, l'histoire du droit et la philosophie. Il permet ainsi une juste analyse à la fois cohérente et plurielle d'une idée qui parcourt l'histoire politique du monde.