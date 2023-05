L'alimentation intuitive. La méthode anti-régime

Ce livre, paru pour la première fois en 1995, a été actualisé et réédité à de nombreuses reprises depuis. C'est aujourd'hui le livre de référence absolue sur l'alimentation intuitive. Il propose une méthode simple pour se libérer enfin des régimes et faire la paix avec la nourriture : l'alimentation intuitive. Celle-ci vous aidera à réguler votre alimentation et à avoir une image positive de votre corps. Cet ouvrage explique comment se défaire de la culture des régimes, cesser le décompte des calories, ne plus rejeter les personnes en surpoids.... En suivant les 10 principes proposés par les deux autrices, vous trouverez plaisir et satisfaction dans vos choix d'aliments ou serez plus indulgents vis-à-vis de vos émotions, de votre corps et de vous-même. Des conseils pratiques, faciles à mettre en place pour intégrer la méthode "alimentation intuitive" au quotidien, de façon durable.