Les rancoeurs et la Terre

Fils d'un propriétaire terrien et garçon populaire du lycée de Fallen Mountains, Transom a grandi avec Chase, son plus proche ami. Tête brûlée, il ne manquait pas d'asseoir son autorité en humiliant d'autres élèves, dont le discret Possum. Un manège qui, une nuit, a tourné au drame, mettant Transom en fuite. Lorsqu'il réapparaît dix-sept ans plus tard, quelques semaines passent avant que sa fiancée vienne signaler son inquiétante disparition à Red, le vieux shérif, encore hanté par les souvenirs de la terrible nuit. Fuite, règlement de compte, accident ? Les langues de la petite ville se délient et alors que les recherches se poursuivent, chacun doit faire son choix : vivre sous le poids du passé ou révéler les secrets enfouis, quitte à tout perdre.