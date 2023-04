L'Intelligence intime. Le secret des relations sexuelles heureuses

Repenser l'intimité comme un lieu d'écoute, de partage, de liberté totale, loin des injonctions et au plus proche des désirs de chacun. Pourquoi seulement 30% des français sont " pleinement satisfaits " de leur vie sexuelle ? Non pas parce qu'ils ne sauraient pas s'y prendre avec eux-mêmes et leur partenaire, mais parce le modèle de sexualité proposé par notre société est vide d'intelligence intime. On essaye de faire toujours mieux, de se conformer aux modèles, et cela ne fait qu'empirer les choses. Dans ce livre surprenant, profondément novateur, Margot Fried-Filliozat propose une toute autre approche. Qui a dit que l'orgasme était obligatoire ? Et la pénétration est-elle la définition d'un rapport sexuel ? Comment parler de ses envies ? Tous les jours, des hommes et des femmes lui racontent leurs histoires et lui posent les questions qu'ils/elles n'osent poser à personne d'autre. Elle y répond dans ce livre