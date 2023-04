On ne présente plus Antoine de Caunes. Un récit d'anecdotes dénué de nombrilisme, teinté d'humour et d'émotions. Longtemps, j'ai couché de bonne heure. Et comme je faisais aussi des fautes de français, chaque fois - bien trop à mon goût - qu'on me demandait mon avis sur tel ou tel sujet, j'avais pris la fâcheuse habitude de répondre par un triple pléonasme : " Moi, personnellement, je... " Les années passant, ma pratique de la langue s'est considérablement affinée. La preuve en est que j'ai survécu dans ce monde de chiens galeux qu'est l'univers du divertissement. Que j'ai désormais plein d'avis sur plein de choses différentes. Des choses privées - qui ne le seront donc plus - des (més)aventures, des rencontres, des péripéties, des rebondissements. Rien qui pour autant ressemble - je ferai de mon mieux - à ces mémoires qui encombrent librairies et bibliothèques. Plutôt de modestes exercices de style, dans le style nouvelles, narrant des histoires plus ou moins drôles - ou pas - et saugrenues. Ou pas. Il y sera question de chiens, d'ancêtres, de musique, de littérature, de bric, de brac, d'humour, et de ce petit coeur qui bat sous la cuirasse du hussard. Je m'efforcerai d'être bref, avec ce sens du raccourci qui caractérise l'homme apercevant l'automne de sa vie. Voilà, en un mot, l'objet de cet ouvrage tant attendu, dont le titre, par sa sobriété, résume tout : Perso(s). Antoine de Caunes