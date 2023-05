Autour de Chamonix. 3e édition

27 balades pour petits et grands sous le regard bienveillant du maître des lieux, le mont Blanc. En parvenant aux Houches, porte d'entrée de la vallée de Chamonix, les sommets enneigés éclatants de lumière et les aiguilles élancées s'imposent dans le paysage. Le mont Blanc, immense et majestueux, domine de toute sa splendeur. A voir les pentes raides et les hauts sommets, on pourrait croire que la vallée n'est guère propice aux balades en famille et ne recèle guère d'itinéraires faciles ; il n'en est rien au contraire, la capitale de l'alpinisme et ses environs accueillent de très nombreux promeneurs qui ne se lassent pas des points de vue magnifiques et des sites originaux que les nombreux sentiers balisés et entretenus invitent à découvrir. En bonus, un QR-Code par balade permettant de télécharger la trace GPS pour une navigation sur smartphone.