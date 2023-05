Petit Futé Azerbaïdjan. Edition 2022-2023

Autrefois étape de la route de la soie, ex-république soviétique, aujourd'hui au coeur d'un nouveau boom pétrolier, l'Azerbaïdjan est un pays aux multiples visages, qui garde les traces d'une longue et riche histoire. Entre Orient et Occident, entre tradition et modernité, l'Azerbaïdjan est un véritable carrefour historique et culturel.