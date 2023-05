Volodymyr Zelensky. Dans la tête d'un héros

La première biographie en France consacrée au président ukrainien. Depuis le 24 février 2022, Volodymyr Zelensky s'est métamorphosé en chef de guerre, incarnation de l'héroïsme et de la résistance de tout un peuple, qui lutte à la vie à la mort pour sa liberté. L'ancien comédien et animateur télé n'était pourtant pas destiné à ce rôle. Qui est cet homme arrivé en politique par effraction et sur les épaules duquel repose une partie du destin de l'Europe ? Régis Genté et Stéphane Siohan, tous deux sur le terrain, nous livrent une enquête au plus près de ce personnage hors du commun.