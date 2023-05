Grand calendrier mensuel famille organisée. Edition 2024

A suspendre ou à aimanter sur votre frigo : le mois complet d'un seul coup d'oeil ! De septembre 2023 à décembre 2024 : - Une double-page chaque mois pour noter les rendez-vous et visualiser les vacances scolaires ; - Toute l'année, des astuces, des idées d'activités et des recettes pour faciliter la vie de chacun et le rappel du mois en cours ; - Une grande pochette pour ne pas perdre tickets, petits mots... à utiliser comme une ardoise grâce à son stylo effaçable ; - Un bloc à messages ; - Près de 1 000 stickers thématiques (sport, médecin, vacances...) pour repérer les temps forts de l'année ; - Des trombones ; - Des emplois du temps détachables ; - Un calendrier spécial anniversaires ; - Un répertoire téléphonique pour les numéros utiles et urgents.