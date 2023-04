Développer son intelligence émotionnelle. 21 jours de pratique pour se sentir mieux avec soi et avec les autres

Comment vivre vos émotions sans avoir à les subir ou à les réprimer ? Parvenez-vous à accueillir, ce qui vous agite, vous attriste ou vous exaspère dans votre vie quotidienne ? Aimeriez-vous vivre avec l'autre une relation qui permette à chacun une expression authentique de soi et un réel respect de ses besoins ? Voilà autant de savoir-être que nous n'apprenons pas à l'école... Alors vous trouverez dans ce livre 21 jours d'enseignement psycho-éducatif à mettre en pratique au quotidien pour comprendre les bases de vos mécanismes et de votre psychologie émotionnelle. Des textes clairs et accessibles suivis d'exercices à la fois simples à réaliser et puissants à vivre vous invitent à une introspection profonde et bienveillante.