Brûler, la nuit

Un recueil enflammé au goût de révolte Ce recueil propose des poèmes au parfum d'oliviers et de fleurs d'immortelle de Corse. Chaque vers offre une dichotomie entre un ancrage enraciné et un souffle d'évasion salutaire. La plume timide s'émancipe progressivement du regard des autres. La petite fille devenue adulte a ouvert les yeux sur le monde, le constat est amer : elle est une femme dans un monde d'hommes. De ce postulat naît le grondement de la révolte : le vers, parfois politique, dénonce l'absurdité et la violence de notre société néolibérale. La posture est foncièrement antifasciste alors que le monde semble céder aux sirènes des nationalismes. Dans ce recueil percutant, la poésie se fait la soeur d'encre de la lutte. Sous les cris de barricades, les poèmes célèbrent l'amour, quand tout autour de nous hurle la haine ; pour honorer le feu et la révolution. Tantôt fébrile, tantôt volcanique, la poétesse nous embarque dans une bataille féroce, délicate et salvatrice.