C'est à toi d'écrire ta propre histoire !

Tu aimes sans doute les romans, les films et les séries en tout genre. Et tu penses peut-être que les plus doués pour raconter des histoires se nomment J.K. Rowling, Luc Besson ou encore Victor Hugo. En vérité, c'est chacun de nous. Depuis ta toute-petite enfance jusqu'à tes derniers instants de lucidité, tu n'auras jamais cessé de te raconter des histoires sur ta vie, ta mort, ton entourage, l'humanité... Tu n'auras jamais cessé d'interpréter, réinterpréter, élaborer puis disloquer, remodeler des significations, des certitudes. Jean-François Marmion te propose de prendre conscience de tes histoires pour les embellir. Et même de la plus grande de toutes, celle qui constitue le Livre de ta vie. Tu l'as toujours fait, à l'aveuglette. Alors imagine à quoi tu pourrais parvenir avec lucidité et de la joie ?