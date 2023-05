Le guide de l'uchronie

Et si Christophe Colomb n'avait jamais découvert l'Amérique ? Et si les nazis avaient remporté la Seconde Guerre mondiale ? L'uchronie joue avec l'histoire pour créer des réalités différentes, explorant des possibilités infinies. Est-ce là l'expression d'une simple nostalgie rêveuse d'un passé jamais advenu ou une arme de réflexion philosophique ? Karine Gobled et Bertrand Campeis, membres du prix ActuSF de l'uchronie, vous proposent d'arpenter avec eux les sentiers où réalité historique et fiction s'entremêlent. A travers des conseils de lecture, des interviews d'auteurs, des escapades dans le cinéma, la bande dessinée ou le jeu vidéo, ces deux spécialistes offrent un panorama de ce genre dans une version entièrement révisée et augmentée d'un livre devenu culte depuis sa première parution en 2015.