Féroce Guinée

Le cri de Yahia fit se retourner Malko. - Patron ! Il pivota sur lui-même, découvrant une étrange silhouette. Un Noir qui avançait vers lui d'une démarche chaloupée. Soudain, le Noir plongea la main sous sa redingote, en sortit un énorme couteau de cuisine et fonça en direction de Malko avec un hurlement sauvage. Fred Lemon, agent de la CIA en Guinée-Bissau, qui était chargé de surveiller l'amiral Bubo Na Tchuto, disparait. Ce dernier véritable " homme fort " du pays inspire la terreur. Malko, aidé par un agent contractuel local de la CIA, Djallo Samdu, découvre une connexion inattendue de Bubo Na Tchuto avec les narcotrafiquants colombiens et avec AQMI, dont le leader devrait venir en Guinée-bissau pour sceller un accord tripartite. Le but est de faire transiter de la cocaïne et de l'héroïne depuis l'Amérique du Sud vers le Maghreb, en passant par la Guinée-Bissau, verrou africain non surveillé par les Etats-Unis et par les pays occidentaux. Malko doit découvrir le jour et le lieu de l'arrivée de la drogue, et mettre la main sur Mohtar el-Mohtar, le chef suprême et insaisissable d'AQMI...