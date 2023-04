Haute-Corse. Cap Corse, plaine orientale, désert des Agriates, Balagne, Castagniccia, Niolo, Cortenais, 3e édition

28 balades pour découvrir toutes les splendeurs de la Haute-Corse. Proposées à partir des principaux lieux de séjour de la côte (Bastia, Calvi, Ile-Rousse et Saint-Florent), mais aussi depuis Corte, citadelle de l'intérieur, ces 28 balades sont envisageables toute l'année, avec vraiment toute la famille ! La majorité des promenades sont localisées sur le littoral et en moyenne montagne. Petits et grands prendront plaisir à faire ces promenades choisies souvent pour leur facilité (moins de 2 h de marche en moyenne) et toujours pour leur intérêt ; se balader en famille en Haute Corse, cela veut dire faire des découvertes variées : partir à la recherche des tours génoises sur le littoral du Cap Corse, découvrir un patrimoine religieux millénaire, aller en forêt, se baigner en rivière, peut-être près d'un vieux pont, marcher parfois sur des sentiers séculaires, et quand même s'offrir une ou deux jolies randonnées en montagne... En plus des descriptifs précis des balades, le lecteur trouvera de petits textes bien documentés sur le patrimoine de l'île (tours, ponts, églises). En bonus, un QR-Code par balade permettant de télécharger la trace GPS pour une navigation sur smartphone.