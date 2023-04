Le pouvoir du pire

Pour une vraie démocratie. Apre?s les avantage illicites (De?lits d'e?lus – 15 000 ex – et Du Goudron et des Plumes – 25 000 ex) et licites (Pilleurs d'Etat – 120 000 ex, Allez presque tous vous faire (15 000 ex), Pilleurs de vies (15 000 ex) et Mensonges d'Etat (10.000 ex), Philippe Pascot s'attaque pour la seconde fois au syste?me Macron. Il de?montre l'acce?le?ration de la duplicite? grandissante du monde politique et des lobbies sur la gestion de la vie quotidienne des franc?ais sous la pre?sidence Macron. Preuve a? l'appui, l'auteur re?ve?le comment le gouvernement et le syste?me politique en ge?ne?ral manipule l'information, fait voter des lois en catimini, acce?le?re les re?formes liberticides pour construire une socie?te? de moins en moins de?mocratiques. En fin connaisseur de la politique franc?aise, Philippe Pascot livre les dessous politico- e?conomiques de la socie?te? politique actuelle.