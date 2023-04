Murmures à un bébé qui vient de naître

Un bébé vient de naître, et l'on ressent soudain si fort le besoin de l'accueillir. Lui dire le sens de sa présence, le bouleversement de sa venue, le grand espoir et l'immense responsabilité de son avenir. Cet ouvrage est avant tout un témoignage ému d'une maman écrivain mais c'est aussi la rencontre de l'image (photos noir et blanc) et de la littérature (citations d'auteurs). L'ambiance très intimiste des textes et de la maquette en fait un très beau, mais très simple livre cadeau.