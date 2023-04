Vite, ouvrez-moi !

La première page du livre est faite de barreaux, et derrière, il y a un petit oiseau prisonnier. Mais quand on ouvre le livre, on délivre ce joli petit oiseau jaune qui en profite pour s'envoler dans le jardin. Attention ! Dehors il y a un gros chat tigré. Comment le petit oiseau va-t-il s'en débarrasser ?