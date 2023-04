Le goût de l'imprévu. Dans la tête d'une cuisinière passionnée

2587 kilomètres parcourus, 46 recettes... En cuisine comme dans ma vie, c'est la liberté de quitter la ligne droite qui prime, pour goûter l'imprévu, les bifurcations et les petits détours. Mes recettes, je les imagine, bien sûr, avec les ingrédients que je rapporte du marché. Mais elles sont aussi le fruit de rencontres et de sentiments divers. Ainsi, je cuisine la curiosité, l'émerveillement en poussant les portes des arrière-boutiques de mes artisans pour picorer les techniques des autres, pour m'en affranchir et créer mes propres plats. Vous allez découvrir mon univers de création et comprendre pourquoi je m'attache à "cuisiner les petites poésies de la vie". Laissez-vous emporter par l'histoire d'un jardin potager qui s'épanouit entre quatre murs au coeur d'un village. Flânez dans un petit port de pêche et promenez-vous dans la campagne normande au coeur d'un terroir riche de trésors gourmands, notamment le cochon de Bayeux.