La maladie du faux-soi. Enquête sur l'anorexie mentale

Généralement comprise comme une négation du corps au profit du pur esprit, ou comme la volonté d'affirmer la toute-puissance de la subjectivité sur la matérialité du corps, l'anorexie mentale est paradoxalement interprétée dans cet essai comme une maladie de l'ignorance du soi. Le sujet anorexique est dissocié de son identité profonde et lui substitue sans cesse une identité d'emprunt, préexistant à la maladie mais se rigidifiant dans la maigreur. Le faux self n'est pas dérivé du comportement anorexique : l'anorexie mentale est le point de bascule où l'existence en faux self devient, pour le sujet, pathogène - et ce, lorsque les exigences de l'environnement se durcissent. La domestication du corps par l'amaigrissement est alors une stratégie visant à contourner l'expression de soi tout en répondant à l'injonction sociale, propre au mode d'existence de l'individu moderne, de performance et d'accomplissement individuel. Comment une subjectivité masquée, une subjectivité qui est une énigme pour elle-même, peut-elle faire l'objet d'une reconnaissance ? C'est le problème que le sujet anorexique cherche à résoudre. Corrélativement, comment le sujet anorexique peut-il rencontrer son vrai self dans la rémission, et que devient le corps quand le sujet devient lui-même ? Quel est, en substance, le rapport "normal" au corps ?