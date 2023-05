Les 9 bébés de Madame Laplante

Un album délicatement illustré sur les difficultés et les vertus de l'attente. Et sur ce que la patience peut faire éclore. Jardinière de métier, Madame Laplante n'arrive pourtant pas à faire pousser ses bébés. C'est un gros pépin, car elle prévoit depuis toute petite, avoir autant d'enfants qu'elle a de poupées : donc 9 " et pas 1 de moins ! ". Mais le parcours pour enfanter est semé d'embûches et d'idées créatives. Et l'atest l'attente est si longue ! Même si rien ne se passe selon tente ses plans, Jacinthe Laplante continue d'espérer ses 9 petites fleurs à cultiver. Arrivera-t-elle à fleurir sa maisonnée aussi merveilleusement que son jardin ?